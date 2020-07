iPhone 12 senza caricatore: Apple lancia il sondaggio (Di giovedì 9 luglio 2020) Paura delle polemiche? Timore di deludere i seguaci della “mela”? Oppure un modo per inviare un messaggio ai consumatori Apple? Il colosso di Cupertino ha lanciato un sondaggio per conoscere le loro abitudini quando si parla di caricabatteria. Il sondaggio è stato inviato agli utilizzatori di iPhone, a cui viene chiesto in che modo utilizzano il caricabatterie USB fornito nella confezione. L’idea nasce a seguito delle perplessità degli utenti verso la decisione di Apple di commercializzare il nuovo iPhone 12 senza caricatore incluso. Il sondaggio di Apple Apple non fornirà un adattatore di alimentazione nella confezione ... Leggi su quotidianpost

