Inzaghi: “Noi come l’Italia del 2006”. Possibile sorpresa in avanti (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiIl suo Benevento è aritmeticamente primo e promosso in serie A da ormai 10 giorni ma Filippo Inzaghi si aspetta dalla squadra una grande risposta dopo la sconfitta di Crotone. Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match con i lagunari (domani sera ore 21 stadio Vigorito). Ripartire – “Parlare di riscatto mi sembra un po’ troppo, siamo abituati male. Quanto successo a Crotone era preventivabile, vincere con sette turni di anticipo contro una folta concorrenza è qualcosa di epico. Giocheranno quelli che stanno meglio, ma indipendentemente da questo i ragazzi vanno ringraziati a vita per quanto hanno fatto. A fine primo tempo ho urlato, ma poi anche io mi sono guardato allo specchio e ho detto “ma cosa sto facendo?”. Ci tenevo a fare bella figura, tutto qui, ma il ... Leggi su anteprima24

