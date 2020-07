Inter, Conte: «Futuro? A fine anno faremo delle valutazioni» (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonio Conte ha commentato il pareggio rimediato contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sfida pareggiata contro l’Hellas Verona. PRESTAZIONE – «Sinceramente, dal punto di vista dell’impegno, della voglia e della determinazione, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra che fa dei ritmi alti la sua arma migliore ma oggi abbiamo risposto in tutto e per posto. C’è il solito rammarico di aver preso gol a cinque minuti dalla fine da fallo laterale. Situazioni che dispiacciono perché alla fine perdi punti, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Avremmo meritato di ... Leggi su calcionews24

Le dichiarazioni di Antonio Conte al termine di Verona-Inter. Ecco le parole del mister nerazzurro, apparso amareggiato per i due punti persi Antonio Conte ha commentato a caldo il pareggio contro il ...

Inter, infortunio Lukaku. Conte: “Speriamo sia nulla di grave”

Romelu Lukaku è stato sostituito da Conte al 77' di Verona-Inter per un fastidio alla coscia. Dopo l’uscita dal campo ha messo del ghiaccio sulla zona dolorante e ha guardato così il resto della gara ...

Romelu Lukaku è stato sostituito da Conte al 77' di Verona-Inter per un fastidio alla coscia. Dopo l'uscita dal campo ha messo del ghiaccio sulla zona dolorante e ha guardato così il resto della gara ...