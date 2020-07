Innovazione, un progetto della Federico II tra i 25 finalisti europei di Regiostars (Di giovedì 9 luglio 2020) C’e’ anche un progetto italiano tra i 25 finalisti di Regiostars, il concorso organizzato dalla Commissione europea per premiare le buone pratiche nello sviluppo regionale e i progetti innovativi finanziati dall’Ue. Il progetto “Skills and Education for a digital Europe”, realizzato sulla base con la partnership con l’Universita’ Federico II di Napoli e societa’ come Apple, Cisco, Deloitte, Axa e Ferrovie dello Stato italiane, e’ stato selezionato per la categoria “Crescita inclusiva”. L’iniziativa punta a colmare il divario nelle competenze digitali a livello regionale e ad aumentare l’occupabilita’ e lo spirito imprenditoriale. Tra i finalisti anche il progetto Energy@school, che punta ... Leggi su ildenaro

"Italia in digitale", Google investe 900 milioni di dollari in 5 anni

(Teleborsa) - "Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell'Italia. Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole, investiremo oltre 900 milioni di dollari in 5 ...

Vivariumware: una possibile risposta per una reale didattica per le competenze al tempo del Covid-19

Stiamo vivendo momenti molto complessi sotto tanti punti di vista. Ognuno di noi può fare la propria parte per quello che gli compete e per quanto più di sua pertinenza. Così, per quello che più mi ri ...

