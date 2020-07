Hazard spaventa il Real Madrid: l’infortunio alla caviglia è un caso (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Real Madrid ha investito tanto su di lui, ma ancora non è stato ripagato. Eden Hazard avrebbe sicuramente pensato ad una prima stagione in maglia blanca ben diversa da quella vissuta. Problemi di peso, poi quelli fisici ed infine anche il lockdown per il coronavirus. Tutto tranne che una stagione serena. A complicare ancor di più la situazione è stata una caviglia ballerina che non gli ha permesso di scendere in campo con costanza. La stessa caviglia che continua a tormentare lui e il club merengue.Hazard: la caviglia è un casocaption id="attachment 846531" align="alignnone" width="627" Getty Images/captionEden Hazard torna a far preoccupare il Real Madrid. Come riporta ... Leggi su itasportpress

