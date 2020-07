Giustizia, Cirielli (FdI): “Bonafede invii ispettori alla Procura di Salerno” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede invii immediatamente gli ispettori alla Procura di Salerno. Il colloquio tra due giudici del tribunale che parlano di loro colleghi intenti ad insabbiare un’inchiesta giudiziaria di tre anni fa a carico di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (già primo cittadino di Agropoli) ed uomo di fiducia del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è scandaloso oltre che inquietante”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI): “Nell’articolo pubblicato dal Quotidiano del Sud relativo ad un’indagine della Procura, si legge che due magistrati di Salerno, mentre interloquiscono tra di loro, fanno esplicito ... Leggi su anteprima24

Roma, 9 lug. (askanews) - "Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede invii immediatamente gli ispettori alla Procura di Salerno. Il colloquio tra due giudici del tribunale che parlano di loro colle ..."Oggi Libero e Il Giornale titolano: 'La giustizia si vergogni. Condannò Silvio senza motivo ... in politica la prescrizione non sarebbe mai stata dimezzata (legge ex-Cirielli) e il falso in bilancio ...