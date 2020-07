Giorgio Mastrota e Gigi D’Alessio di nuovo nonni (Di giovedì 9 luglio 2020) Giorgio Mastrota e Gigi d’Alessio diventeranno di nuovo nonni, entrambi per la seconda volta In casa Mastrota e D’Alessio si festeggiano nuovi arrivi. La figlia di Giorgio Mastrota, Natalia,ha infatti annunciato sui social di essere di nuovo incinta del compagno Daniel Castillo, con la gioia di voler regalare un fratellino al loro bimbo di 2 anni. Natalia, la figlia 25enne del conduttore di televendite e della ex showgirl Natalia Estrada, è infatti già mamma di Marlo, nato nel giugno 2018. “Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest’anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l’ultima ecografia!” ha annunciato ... Leggi su zon

Sicuramente sono stati una delle coppie più amate della televisione italiana e quando hanno annunciato la fine della loro relazione, in molti sono rimasti parecchio delusi. Stiamo parlando di Giorgio ...

E' l'anno dei nonni vip, Gigi D'Alessio sta per diventare nonno per la seconda volta e un altro nonno bis è Giorgio Mastrota (foto). Due personaggi famosi legatissimi ai loro figli ma anche due nonni ...

