Gigi D’Alessio e Giorgio Mastrota nonni per la seconda volta: l’annuncio (Di giovedì 9 luglio 2020) Due volti noti del mondo dello spettacolo stanno per diventare nonni per la seconda volta: si tratta di Gigi D’Alessio e Giorgio Mastrota, accomunati dal fatto che presto accoglieranno nelle rispettive famiglie due nuovi arrivi. Secondo nipote in arrivo per Gigi D’Alessio Gigi D’Alessio torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la storia d’amore con Anna Tatangelo. Il cantante è infatti pronto a diventare nuovamente nonno, dato che il figlio Claudio e la compagna Giusy Lo Conte sono in dolce attesa. A dare l’annuncio della cicogna in arrivo sarebbe stato proprio il cantante napoletano, tramite un’intervista a una nota testata giornalistica. Nella stessa, ... Leggi su thesocialpost

overdosedirose : RT @Ila2800: Io timida che non riesco a mantenere un contatto visivo con chi mi sta parlando be like Achille Lauro with Gigi d’Alessio: htt… - rainbowoutsider : RT @Ila2800: Io timida che non riesco a mantenere un contatto visivo con chi mi sta parlando be like Achille Lauro with Gigi d’Alessio: htt… - VanityFairIt : Il cantante napoletano #GigiDAlessio, 53 anni, diventerà nonno per la seconda volta. Il figlio Claudio e la compagn… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Una bellissima storia d'amore di Gigi D'Alessio! Sintonizzati ora. -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV