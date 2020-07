Decreto sicurezza, la Corte costituzionale boccia parte del testo: “Irragionevole lo stop all’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo” (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ irragionevole la norma che “preclude” l’iscrizione all’Anagrafe “ai richiedenti asilo“. Lo stabilisce la Consulta dopo aver esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno su una parte del primo Decreto sicurezza voluto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini nel dicembre 2018. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che la disposizione censurata non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con l’articolo 77 della Costituzione sui requisiti di necessità e di urgenza dei decreti legge. Tuttavia, prosegue la nota, “la Corte ne ha dichiarato ... Leggi su ilfattoquotidiano

