Covid, la black list di Speranza. Divieto d'ingresso per i cittadini di 13 paesi (Di giovedì 9 luglio 2020) Una “black list” di 13 paesi, dai quali saranno bloccati i voli diretti per l’Italia e ai non residenti che vi sono stati nelle ultime due settimane sarà vietato entrare nel nostro Paese. Coloro che vi sono stati negli ultimi quattordici giorni e risiedono in Italia, invece, potranno rientrare, ma dovranno sottoporsi ai controlli anti Covid, compresa la quarantena obbligatoria. È questa la strategia - che HuffPost è in grado di anticipare - su cui intende puntare il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per scongiurare il rischio che aumentino i casi di Covid di importazione. Le indicazioni saranno puntualizzate in un’ordinanza che Speranza, in accordo con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Covid black Ricercatori, sfida del 'Black Swan' per strategia post-Covid delle imprese SoldiOnline.it Venti20: “Green is the new black” è il titolo della quinta puntata condotta da Alessio Viola

Green is the new black è il titolo della penultima puntata di Venti20, i vent’anni del 2000, una nuova produzione originale di TV8, in onda domani, venerdì 10 luglio, in seconda serata, dopo il The Be ...

MLS, Philadelphia Union in campo con i nomi delle vittime della polizia sulle maglie

È un momento di grande tensione e incertezze negli Stati Uniti. Oltre alla drammatica situazione sanitaria per l'emergenza Coronavirus, gli USA sono alle prese con le tensioni sul razzismo che sono ri ...

