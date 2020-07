Che Dio ci aiuti 5, puntata 16 luglio 2020: Ginevra e Nico finti fidanzati (Di giovedì 9 luglio 2020) Continuano le repliche di Che Dio ci aiuti 5 in attesa della sesta stagione, presto sul piccolo schermo. Il 16 luglio 2020 andrà in onda la settima puntata su Rai 1, composta come sempre da due episodi con protagonist Suor Angela e i misteri che aleggiano al Convento. Questa volta la religiosa incontrerà una ragazza che è caduta nella rete del blue Whale, una pratica pericolosa del web che spinge i malcapitati a sottoporsi a prove di coraggio estrema, inducendole al suicidio. Inoltre, nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 5, Nico e Ginevra fingeranno di essere fidanzati per aiutare Valentina. Il gioco però porterà i due a riflettere sui loro sentimenti. Al convento arriverà la madre delle ... Leggi su kontrokultura

