Calciomercato Fiorentina, Commisso fa sul serio: la lista degli obiettivi è lunghissima (Di giovedì 9 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina – Un altro mattoncino verso l’obiettivo salvezza. La Fiorentina ha conquistato un buon punto nella sfida casalinga contro il Cagliari, le ultime prestazioni hanno permesso di avvicinarsi alla permanenza in Serie A, traguardo fondamentale per programmare al meglio il futuro. E’ stata una stagione di transizione, il prossimo campionato dovrà essere quello del riscatto e della definitiva consacrazione. Sono le intenzione del presidente Commisso che ha intenzione di lottare per le zone alte della classifica. Per questo motivo i viola si stanno muovendo sul fronte Calciomercato per anticipare i tempi. PORTIERE E DIFESA – Dragowski è un buon portiere e ha dimostrato un buon potenziale, potrebbe arrivare un nuovo dodicesima. Per la difesa ... Leggi su calcioweb.eu

