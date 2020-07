Anagni, giovane pusher arrestato: in casa aveva una serra artigianale di marijuana. Trovati anche droghe e materiale per le dosi (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella serata di ieri, ad Anagni, i militari della locale Stazione carabinieri, nel corso di un apposito servizio, hanno arrestato in flagranza di reato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 26enne del posto, già censito per analoghi reati. I carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata a carico del giovane, hanno trovato all’interno dell’abitazione una serra completa di impianto di ventilazione e riscaldamento di circa 2 metri quadrati, predisposta per la coltivazione dello stupefacente, con all’interno 2 piante di marijuana dell’altezza di circa 70 centimetri, nonché 11 grammi di analoga sostanza, 2 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish, 2 bilance di precisione e materiale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Calciomercato, Macci tra i pali dell'Anagni. Bucciarelli, si al Sora

Altro colpo in casa Città di Anagni Calcio che dopo le conferme di Flamini e di ... Dopo Alessio Giustini i biancorossi, infatti, si sono assicurati anche il giovane portiere Matias Macci, ex Lanusei ...

Non erano in servizio ma sono intervenuti ugualmente per arrestare lo spacciatore. È accaduto l'altro ieri a Sora, quando alcuni carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia sorana e un loro ...

