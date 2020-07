9 luglio 2006: 14 anni fa il trionfo azzurro nella notte di Berlino (Di giovedì 9 luglio 2020) “Siamo Campioni del Mondo”. Da una testata, quella di Zinedine Zidane a Materazzi, alla testata che l’Italia, ai calci di rigore, ha spedito a un popolo intero, quello francese. L’Italia, 14 anni fa, nel cielo di Berlino, sollevava la sua quarta Coppa del mondo. Un trofeo inseguito e meritato dopo aver eliminato a domicilio i padroni di casa, la Germania. Una squadra unita, con Lippi a fare da condottiero. La vittoria dell’Italia non è arrivata solo il 9 luglio del 2006, bensì quando si è deciso di mettere sulla panchina azzurra un leader come Marcello Lippi. Sono tanti i protagonisti di quella spedizione magica che ha riportato un intero popolo sul tetto più alto del mondo. Da Gianluigi Buffon che con le sue parate ha sfiorato il Pallone del Mondo poi assegnato ... Leggi su alfredopedulla

