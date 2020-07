‘Uomini e Donne’, Cristina Incorvaia commenta la fine della storia tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto e rivela “Lui è stato un mio ex fidanzato e…” (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio inaspettato della separazione ufficiale tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, dopo ben quattro anni di matrimonio, avvenuto nel 2016. La storica coppia uscita dal dating show di Uomini e Donne è stata una delle più amate e delle più seguite, ma anche una delle più discusse. Già in passato infatti, l’ex tronista di Vigevano era stato accusato più volte di tradimento nei confronti della Gabrieletto, ma nonostante i pesanti rumor i due avevano deciso di proseguire per la loro strada e di fare l’importante passo convolando a nozze. Tuttavia, nonostante la separazione dolorosa, di recente Tara, in un lungo sfogo su Instagram, aveva ... Leggi su isaechia

