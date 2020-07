Tuttosport - Inter su Allan: si torna a parlare di uno scambio coi nerazzurri (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'Inter vuole rinforzarsi a centrocampo e il Napoli potrebbe cedere Allan, da qui l'idea di riprovarci, dopo i contatti dello scorso gennaio. Leggi su tuttonapoli

Il centrocampista brasiliano è in uscita dal Napoli. Da Gattuso potrebbe finire Matias Vecino: lo scambio era stato già tentato a gennaio L’Inter deve guardarsi le spalle dal Milan nella corsa per San ...TORINO - L’Europa League è pronta per ripartire e così come la Champions sarà struttura su un nuovo format, snaturato rispetto al precedente per via della sosta forzata dal coronavirus. Tra il 10 e il ...