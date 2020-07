Tra Atalanta e Samp c’è... Francis. Uomo da record: di soldi e Coppe vinte. Idolo a Genova, quell’unico gol a Bergamo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Champions League, o Coppa dei Campioni alla vecchia. O Coppa con le grandi orecchie. Chiamatela come volete, ma quando si comincia ad entrare in quel giro, quello del calcio che conta, beh, non è più la stessa cosa. Il sorteggio ... Leggi su ecodibergamo

EmaPartenopeo : RT @dangelosalvato5: L’Atalanta se vince la prossima si avvicina alla vetta ed arriva prima. La Juve rosica e fa uscire la storia del loro… - 19ele26 : RT @dangelosalvato5: L’Atalanta se vince la prossima si avvicina alla vetta ed arriva prima. La Juve rosica e fa uscire la storia del loro… - jason05_ : @VlnN94 @SalpadrinoT @Diegosper ma infatti ben venga l'Atalanta tra 3 giorni. Sta squadra va testata continuamente,… - SalpadrinoT : @jason05_ @Diegosper Mi preoccupa un po' l'ambiente tossico che circonda la squadra quest'anno tra tifosi e giornal… - campione_franco : Facciamo 1 punto tra Atalanta Sassuolo e Lazio e lo prendiamo in culo. Buonanotte #MilanJuve -