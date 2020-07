TIMMUSIC Unplugged con Anna Tatangelo, Giulia Molino, Frah Quintale e molti altri: tutto sui 6 concerti (Di mercoledì 8 luglio 2020) TIMMUSIC Unplugged è il progetto che propone 6 concerti di altrettanti artisti, tra ex Amici di Maria De Filippi e non solo. Sono Nyv, Giulia Molino, Frah Quintale, Briga, Anna Tatangelo e Frankie hi-nrg i protagonisti di TIMMUSIC Unplugged. Saranno loro ad esibirsi per i fan nel nuovo progetto live lanciato da TIM. I concerti si terranno interamente in diretta streaming sui profili social Facebook e Youtube di TIMMUSIC e i fan potranno seguirli direttamente da casa, o dal mare, purché dotati di una connessione dati utile alla fruizione della diretta. L'iniziativa della piattaforma musicale TIMMUSIC nasce dall'esigenza di sopperire alla mancanza dei live estivi e di avvicinare una selezione di artisti ai propri fan, seppur in modo virtuale. Quando le difficoltà odierne non consentono a tutti gli artisti di riprendere i concerti dal vivo, TIMMUSIC ... Leggi su optimagazine

Tim - TimMusic Unplugged, 6 live con i protagonisti della musica italiana

