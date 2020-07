Ti Spedisco in Convento: chi erano le protagoniste del reality in Inghilterra? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si intitolerà Ti Spedisco in Convento il nuovo reality annunciato proprio ieri da casa Discovery per la prossima stagione televisiva, già conosciuto come uno dei format di punta di tutta la Gran Bretagna dove la prima stagione uscì in esclusiva su Channel 5 con il titolo Bad Habits, Holy Orders nell'ottobre del 2017. E se certo sappiamo che la sua versione italiana approderà su Real Time soltanto nel palinsesto 2021 (i casting sarebbero in partenza proprio in questi giorni) possiamo però raccontarvi oggi di quanto successo abbia riscontrato lo show in Inghilterra, dove il programma è stato prodotto per ben due stagioni consecutive. Come infatti vi abbiamo raccontato ieri, Ti Spedisco in Convento coinvolgerà cinque ragazze maggiorenni, d'età compresa tra i 18 e i 23 anni, che a causa della loro vita sregolata ... Leggi su blogo

