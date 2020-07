The Last of Us Parte II e l'incredibile attenzione per i dettagli di Naughty Dog (Di mercoledì 8 luglio 2020) The Last of Us Parte II è ritenuto dalla maggior Parte dei giocatori (e dalla maggior Parte della critica) un vero capolavoro. Ma cosa serve per creare un gioco di questo livello? Semplice, una grandissima attenzione per i dettagli.Di questo ci ha parlato John Sweeney, l'art director di Naughty Dog, il quale ha pubblicato delle immagini su Twitter che mostrano con chiarezza il lavoro svolto dal team su ogni aspetto del titolo.Lo sviluppatore inizia a parlare dell'attenzione data ai colori che, come la storia e i dialoghi, devono saper trasmettere un messaggio. Le immagini sottolineano l'attento studio dei colori svolto dal team ai tempi della prima demo E3.Leggi altro... Leggi su eurogamer

UffiziGalleries : #Prendonota. Dal #7luglio gli Uffizi estendono l'orario di apertura al pubblico. Dal martedì alla domenica dalle 9… - acmilan : Man on fire! @hakanc10 involved in 4 goals in last 4 games. Check out the stats from our trip to Lazio ??… - phunsawatjumpol : i didnt expect the last part jsjsjsjsjsjsjs - SanAndreias_ : A MOCHILA DA ELLIE AAAAA - Eurogamer_it : Un capolavoro come #TLOU2 si costruisce con una grande attenzione per i dettagli. -