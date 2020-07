Scuola: Azzolina, con concorsi 78mila docenti in ruolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione ha presentato al ministero dell’Economia “la richiesta di oltre 80.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2020/2021" Leggi su lastampa

