Regione Calabria, ex dirigente anticorruzione condannata per corruzione a 3 anni e un mese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Doveva occuparsi della trasparenza e della prevenzione della corruzione in Regione Calabria. È stata condannata con rito abbreviato proprio per corruzione. Su decisione del tribunale di Catanzaro, Maria Gabriella Rizzo dovrà scontare 3 anni e un mese di reclusione. L’ex dirigente era finita ai domiciliari il 9 ottobre 2018 nell’ambito dell’operazione “È dovere” condotta dal comando Provinciale delle Guardia di finanza e coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e dal sostituto Graziella Viscomi. I pm avevano chiesto la condanna a 4 anni. I fatti contestati a Rizzo – all’epoca responsabile regionale per la Trasparenza e la prevenzione della ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : REGIONE Una campagna da 11 milioni di euro varata dalla giunta della Santelli (FI) [di @enricofierro1 e… - fattoquotidiano : Regione Calabria, ex dirigente anticorruzione condannata per corruzione a 3 anni e un mese - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Regione Calabria, ex dirigente anticorruzione condannata per corruzione a 3 anni e un mese - antonie85321896 : RT @fattoquotidiano: Regione Calabria, ex dirigente anticorruzione condannata per corruzione a 3 anni e un mese - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Regione Calabria, ex dirigente anticorruzione condannata per corruzione a 3 anni e un mese -