Posso pagare l’assicurazione Auto con il Reddito di Cittadinanza? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con il Reddito di Cittadinanza è possibile effettuare determinati tipi di acquisto, la somma caricata infatti è vincolata a determinate spese. È possibile pagare l’assicurazione del proprio veicolo mediante il Reddito di Cittadinanza? Ovviamente non è possibile rispondere con leggerezza al quesito, chi spende in modo errato le somme percepite grazie al Reddito di Cittadinanza si espone a possibili sanzioni e alla perdita del famoso, quanto discusso, ammortizzatore sociale. In generale occorre ricordare che il Reddito di Cittadinanza ha una funzione ben precisa, ovvero quella di offrire un’integrazione economica per affrontare le spese concernenti i bisogni primari. È doveroso ... Leggi su quotidianpost

