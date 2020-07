Piano delle riforme, ?l'Italia riparte dal Sud (Di mercoledì 8 luglio 2020) È uno degli architravi del Piano nazionale delle riforme che l?Italia presenterà all?Ue per garantirsi una cospicua fetta del Recovery Fund. Il Piano straordinario per il... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Piano delle Piano delle riforme, l'Italia riparte dal Sud Il Mattino Conte e Merkel, asse necessario

Altrettanto definite sembrano le priorità, che coincidono guarda caso con quelle della Commissione europea a guida tedesca: la transizione verde, lo sviluppo digitale e l’automazione, l’attenzione al ...

Ponte o tunnel, ora il governo riparte sullo Stretto di Messina

Ora che il governo Conte - con il premier e con la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli - si è intestato il progetto del completamento dell’Alta velocità di rete-Avr (reintitolato #italiavel ...

