Perché Autostrade (Di mercoledì 8 luglio 2020) C’è un passaggio chiave nella lettera di due pagine che la ministra Paola De Micheli ha inviato a Marco Bucci, il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova. Quella in cui c’è scritto che il nuovo viadotto deve essere consegnato ad Autostrade “al termine dei lavori”. Eccolo il passaggio: “Tale trasferimento peraltro non interferisce in alcun modo con la procedura di contestazione in corso connessa all’incidente verificatosi il 14 agosto 2018, restando all’esito di questo condizionato”. In sintesi: il ponte sarà gestito dai Benetton perché oggi hanno la concessione. E finché la avranno. È una specifica di peso perché se la stessa lettera dice chiaramente che la gestione del ponte è di Aspi, allo stesso tempo condiziona questo affidamento alla ... Leggi su huffingtonpost

GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - petergomezblog : Ponte Morandi, De Micheli: “Il nuovo sarà gestito da Autostrade perché il concessionario sono loro. Ma resta ipotes… - GiovanniToti : Quante bugie caro Ministro De Micheli. Dice che controlli e lavori sulle #autostrade in #Liguria devo essere fatti… - brn_folgore : Qui i nodi vengono al pettine. I #PDioti vogliono ancora i #Benetton ( per accontentare anche le #sardine ) i… - MaxBertoni1 : RT @aamaurelius: Il vecchio #PonteMorandi crolla perché #Autostrade (di #Benetton) non fa manutenzione: 43 morti, decine di sfollati, e i c… -