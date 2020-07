Papu Gomez: “Io sottovalutato? Ho cercato di rendere l’Atalanta una big, mi va bene così” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, ha parlato della vittoria contro la Sampdoria: “È una questione di mentalità, questo gruppo ogni anno vuole migliorarsi, e questo è il nostro punto di forza. Io sottovalutato in carriera? È andata bene così, ho cercato di rendere questa società una big, e negli ultimi anni siamo riusciti a stare in alto.” Foto: sito ufficiale Atalanta BC L'articolo Papu Gomez: “Io sottovalutato? Ho cercato di rendere l’Atalanta una big, mi va bene così” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

