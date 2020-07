Othercide: l'RPG horror si mostra in un video dedicato al sistema di combattimento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Othercide (l'atteso RPG gotico di Lightbulb Crew e Focus Home) si mostra oggi in un nuovo video dedicato al sistema di combattimento.In battaglia il giocatore potrà utilizzare 3 diverse classi di personaggi, come intuibile ognuno sarà dotato di una serie di abilità specifiche e dovranno essere usate in sinergia tra loro al fine di uscire vincitori dalle battaglie più ostiche. Inoltre nel video gli sviluppatori invitano a non affezionarsi troppo ad un determinato personaggi, infatti potrò capitare di doverlo sacrificare per curarne un altro o cose di questo tipo. Insomma la morte è sempre dietro l'angolo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

