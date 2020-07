Milan, tamponi su calciatori e dirigenza prima dell’allenamento (Di mercoledì 8 luglio 2020) tamponi in casa Milan dopo la vittoria contro la Juventus: calciatori e dirigenza hanno effettuato i test anti Coronavirus I calciatori del Milan si sono sottoposti ai test anti Coronavirus il giorno successivo alla vittoria in rimonta contro la Juventus. Hanno effettuato il tampone anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara, i quali hanno assistito all’allenamento mattutino presso il centro sportivo di Milanello. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riferito da ‘Sky Sport‘, questa mattina, all’indomani della bella vittoria in rimonta, da 0-2 a 4-2, in occasione di Milan-Juventus a ‘San Siro‘, la dirigenza ...Il Milan oggi è tornato a lavorare a Milanello all’indomani della bella vittoria contro la Juventus a San Siro. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ...