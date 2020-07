Milan Juve, c’è la firma dei bomber: Zlatan un faro, Ronaldo è solo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milan Juve, c’è la firma dei bomber: Zlatan un faro, Ronaldo è solo. La rimonta è merito del gol dello svedese Un Ronaldo solo, mentre Zlatan Ibrahimovic è stato un vero e proprio faro. Milan Juve è stato anche questo, una sfida tra due bomber senza tempo tra lo svedese e CR7, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ibra – si legge – ha dato via alla rimonta e poi carica la squadra dalla panchina. Il portoghese è andato in gol, ma gli manca la presenza di Paulo Dybala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

acmilan : A night to savour at the San Siro, read all about it in the match report ?? - Guillaumemp : 61e : Milan-Juve 0-2 62e : Milan- Juve 1-2 66e : Milan-Juve 2-2 67e : Milan-Juve 3-2 ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - Duivel__ : RT @dello__98: Da una parte, il fenomeno portoghese che decide Milan Juve dall'altra, Cristiano Ronaldo - lccatt : RT @DabianaV: Il #Milan ha vinto. La #Juve non ha perso. #MilanJuve #SerieA #SerieATIM -