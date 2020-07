Migranti, la rabbia del Papa: "In Libia chiusi nei lager" (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - Gli anniversari, soprattutto nella Chiesa, non vengono mai rievocati con casualità. È vero: anche lo scorso anno Papa Francesco dedicò un pensiero e celebrò una messa per rimarcare che il suo primo viaggio da Pontefice era stato, senza nessuna programmazione ma solo con l'impulso generato dalla cronaca, in quella Lampedusa ora presa come modello di accoglienza, ora citata come simbolo dell'invasione da oltremare. Ma il durissimo intervento di oggi, che mette l'Europa di fronte alle proprie inadempienze soprattutto di fronte all'orrore dei campi di raccolta per i Migranti in Libia, ha tutto il sapore di un memento e di un avvertimento. Ad un continente che non vede l'ora di tuffarsi nelle vacanze e dimenticare che il coronavirus è tutto meno che passato, Bergoglio rammenta che il Mediterraneo è una bara, e ... Leggi su agi

BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Italia: Migranti, la rabbia del Papa: 'In Libia chiusi nei lager' - Agenzia_Italia : Migranti, la rabbia del Papa: 'In Libia chiusi nei lager' - mirto_busico : RT @ilgiornale: Durante i mesi di lockdown l'area giochi di via della Riserva Nuova al Villaggio Prenestino, periferia Est di Roma, è stata… - Carmeli33392291 : RT @Sabrina67408695: Porto Empedocle, la rabbia della gente: «Conte aiuta più i migranti che gli italiani, una vergogna Succede votando ad… - Sabrina67408695 : Porto Empedocle, la rabbia della gente: «Conte aiuta più i migranti che gli italiani, una vergogna Succede votando… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti rabbia Migranti, la rabbia del Papa: "In Libia chiusi nei lager" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Migranti, il monito del Papa: “È Dio che chiede di poter sbarcare. La Libia è lager e inferno, basta versioni distillate”

CITTÀ DEL VATICANO. La Libia è «lager è inferno», solo che la situazione viene riportata con «versioni distillate». Papa Francesco esprime la sua rabbia durante la Messa che celebra nella Cappella di ...

Porto Empedocle, la rabbia della gente: «Conte aiuta più i migranti che gli italiani, una vergogna»

«Qui al bar del porto siamo in prima linea, anche se i migranti non arrivano direttamente. Però vengono spesso i rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno avuto contatti con i migranti a bordo.

CITTÀ DEL VATICANO. La Libia è «lager è inferno», solo che la situazione viene riportata con «versioni distillate». Papa Francesco esprime la sua rabbia durante la Messa che celebra nella Cappella di ...«Qui al bar del porto siamo in prima linea, anche se i migranti non arrivano direttamente. Però vengono spesso i rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno avuto contatti con i migranti a bordo.