Mettere in evidenza i commenti su Instagram: funzione adesso ufficiale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da questo momento tutti gli utenti di Instagram hanno l'opportunità di fissare in alto i commenti lasciati ai propri post (ne ha dato l'annuncio qualche ora fa proprio il social network attraverso il profilo Twitter ufficiale). Si tratta di una funzione non del tutto nuova visto che era passata per la fase di test a maggio: possiamo desumere che sia stata apprezzata, motivo per il quale il team di sviluppo ha poi deciso di implementarla ufficialmente in versione finale. https://twitter.com/Instagram/status/1280534351680122881 Come potete vedere, l'utilizzo è assai semplice: tutto quanto bisogna fare è uno swipe (per iOS) o una pressione prolungata (Android) sul commento che si desidera fissare in alto, o per così dire 'in evidenza', per mostrare la nuova icona con la forma di una puntina. Cliccandoci sù verrete avvisati della possibilità di ... Leggi su optimagazine

