Meloni: «Domani l’incontro con Conte. Ma sia ben chiaro, non sono disposta a perdere tempo» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alla fine l’invito è arrivato. Ma rischia di essere troppo tardi. Domani Conte incontrerà a Palazzo Chigi le opposizioni. E Giorgia Meloni avverte: “Non intendo andare a perdere tempo”. In un lungo post su Facebook ricostruisce i rapporti con il premier. E denuncia la gestione personalistica del governo. E il rifiuto sistematico di confrontarsi con il centrodestra. Meloni: non vado a perdere tempo “Considero molto grave che il presidente del Consiglio abbia aspettato la fine dei lavori parlamentari sul decreto Rilancio per incontrarci. Hanno voluto gestire in totale autonomia gli 80 miliardi di deficit aggiuntivo. E e lo hanno fatto malissimo. Sperperando la gran parte di queste risorse con pessimi provvedimenti. O in inutili sprechi”. La leader di Fratelli d’Italia Meloni ricorda le centinaia di proposte fatte per ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Meloni: «Domani l’incontro con Conte. Ma sia ben chiaro, non sono disposta a perdere tempo» - AA311922 : RT @ItaliaOggi: Meloni: finalmente è arrivato l'invito di Conte, ci vedremo domani a palazzo Chigi - DarioPanzac89 : RT @Agenzia_Dire: .@GiorgiaMeloni: 'Conte mi ha invitato per domani, incontro sia trasmesso in diretta streaming'. - StefaniaFalone : RT @fanpage: Meloni: “Domani vertice con Conte. Sia in streaming, italiani devono vedere chi è che fa propaganda” - fanpage : Meloni: “Domani vertice con Conte. Sia in streaming, italiani devono vedere chi è che fa propaganda” -