Lazio, Diaconale attacca: "Contro di noi gialli chirurgici. Sul rigore contro il Lecce..." (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, è intervenuto a Radio Punto Nuovo soffermandosi sulla questione arbitri: "Il rigore non c'era, che sia poi stato sbagliato è un altro paio di maniche. Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : Diaconale attacca: 'Chi è andato all'estero si è potuto allenare, i giocatori della Lazio no' - tuttosport : #Lazio, #Diaconale: 'Rigore del #Lecce non c'era. Con #Torino gialli chirurgici' - Fantacalcio : Lazio, Diaconale contro gli arbitri: 'Ammonizioni con il Toro chirurgiche' - tuttonapoli : Lazio, Diaconale attacca: 'Contro di noi gialli chirurgici. Sul Rigore contro il Lecce...' - Fprime86 : RT @tuttosport: #Lazio, #Diaconale: 'Rigore del #Lecce non c'era. Con #Torino gialli chirurgici' -