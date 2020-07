Lampo di Lozano: Napoli in vantaggio! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Subito in gol il nuovo entrato Lozano! Lancio in profondità per il messicano, che parte a grandissima velocità. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Lampo di Lozano: Napoli in vantaggio! #ForzaNapoliSEmpre #GenoaNapoli #SerieATIM - Patty_Scermino : RT @tuttonapoli: Lampo di Lozano: Napoli in vantaggio! - tuttonapoli : Lampo di Lozano: Napoli in vantaggio! -

Ultime Notizie dalla rete : Lampo Lozano La sottile differenza tra Lozano e Politano - ilNapolista IlNapolista Lampo di Lozano: Napoli in vantaggio!

Subito in gol il nuovo entrato Lozano! Lancio in profondità per il messicano, che parte a grandissima velocità. Con una finta manda Biraschi dall'altro lato, poi col mancino spedisce in rete: Perin to ...

Napoli-Roma 2-1, il lampo di Insigne vale il quinto posto in classifica

La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto bene: i partenopei sono ...

Subito in gol il nuovo entrato Lozano! Lancio in profondità per il messicano, che parte a grandissima velocità. Con una finta manda Biraschi dall'altro lato, poi col mancino spedisce in rete: Perin to ...La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto bene: i partenopei sono ...