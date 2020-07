L’AMA non passa più all’Infernetto: residenti e commercianti disperati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lo stato di perenne degrado che sta affliggendo il X Municipio di Roma Capitale tocca anche l’Infernetto, con molte strade del proprio quartiere che non vedono più passare il ritiro dei rifiuti da parte dell’AMA. Il quartiere che da diversi mesi è passato alla raccolta differenziata, come molti altri quadranti del territorio lidense sta trovando profondi disagi davanti a una municipalizzata che “buca” puntualmente ogni appuntamento settimanale programmato per il ritiro dei rifiuti. Una situazione definita da tantissimi cittadini surreale e scandalosa, specialmente quando si presenta nel mese estivo e tali scarti rendono impraticabili i marciapiedi tra olezzi e la presenza di topi attratti dalla stessa immondizia depositata a terra. Nel caso dell’Infernetto non parliamo certo di poche cartacce depositate, ma bensì di una montagna ... Leggi su ilcorrieredellacitta

