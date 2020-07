In Inghilterra sicuri: "Lampard sta facendo fuori Jorginho". La Juve tenta il 'Cuadrado-bis' (Di mercoledì 8 luglio 2020) Jorginho ancora fuori. Il centrocampista del Chelsea, dalla ripresa, ha giocato solo 10 minuti con i Blues. "Jorginho fuori dall’inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in futuro" ha detto il tecnico Lampard commentando le ripetute esclusioni dell'ex Napoli. Gary Neville, ex difensore del Manchester United e ora opinionista, ha parlato dell'atteggiamento di Lampard: secondo Neville Lampard sta facendo di tutto per 'far fuori' il centrocampista che piace alla... Leggi su 90min

sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Napoli, ecco quando può partire Koulibaly: In Inghilterra sono sicuri, quest'estate Kalidou Kouli… - ItaSportPress : Dall'Inghilterra sicuri: il Manchester City prenderà Messi tra un anno - - zazoomblog : Napoli dall’Inghilterra sono sicuri: “Koulibaly ha chiesto la cessione al club” - #Napoli #dall’Inghilterra… - zazoomblog : Napoli dall’Inghilterra sono sicuri: “Koulibaly ha chiesto la cessione al club” - #Napoli #dall’Inghilterra… - zazoomblog : Napoli dall’Inghilterra sono sicuri: “Koulibaly ha chiesto la cessione al club” - #Napoli #dall’Inghilterra #sicuri: -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra sicuri Dall’Inghilterra sicuri: il Manchester City prenderà Messi tra un anno ItaSportPress In Inghilterra sicuri: "Lampard sta facendo fuori Jorginho". La Juve tenta il 'Cuadrado-bis'

Jorginho ancora fuori. Il centrocampista del Chelsea, dalla ripresa, ha giocato solo 10 minuti con i Blues. "Jorginho fuori dall’inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in f ...

Champions, venerdì i sorteggi. Atletica, scandalo in Inghilterra VIDEO

ROMA - La Champions League è pronta a ripartire, gli attesi sorteggi sono in programma venerdì 10 luglio a Nyon. Sebastian Frey sicuro: "Franck ama Firenze e non ha mai pensato di andare via". Nel 202 ...

Jorginho ancora fuori. Il centrocampista del Chelsea, dalla ripresa, ha giocato solo 10 minuti con i Blues. "Jorginho fuori dall’inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in f ...ROMA - La Champions League è pronta a ripartire, gli attesi sorteggi sono in programma venerdì 10 luglio a Nyon. Sebastian Frey sicuro: "Franck ama Firenze e non ha mai pensato di andare via". Nel 202 ...