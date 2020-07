Giorgia Meloni: "Conte mi ha invitata a Palazzo Chigi. Voglio la diretta streaming" (Di mercoledì 8 luglio 2020) "È infine arrivato l'invito di Conte a incontrarci per giovedì pomeriggio. Come annunciato, andrò a Palazzo Chigi, a rappresentare in una sede ufficiale Fratelli d'Italia e le sue idee, se questa sarà la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra". Lo scrive la leader Fdi, Giorgia Meloni. Meloni prosegue: "Ma, come ho detto, non intendo andare a perdere tempo. Considero molto grave che il presidente del Consiglio abbia aspettato la fine dei lavori parlamentari sul Decreto Rilancio per incontrare le opposizioni. Hanno voluto gestire in totale autonomia gli 80 miliardi di deficit aggiuntivo consentito dal Parlamento e lo hanno fatto malissimo, sperperando la gran parte di queste risorse con pessimi provvedimenti o in inutili sprechi, cosa imperdonabile vista la gravità della situazione. Abbiamo fatto centinaia di proposte per ... Leggi su agi

