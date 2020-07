Genoa-Napoli, probabili formazioni e dove seguirla in streaming e tv (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tutti i dubbi di Gattuso in vista di Genoa-Napoli e come seguire il match di Marassi in streaming e tv. Senza Koulibaly e Demme squalificati, ma di nuovo con Allan e Ospina nell’elenco dei convocati, Gattuso si prepara ad affrontare questa sera alle 19.30 il Genoa, in un match che può valere il controsorpasso al Milan, vittorioso ieri contro la Juventus in rimonta, nella corsa al quinto posto. Al centro della difesa dovrebbero esserci Manolas e Maksimovic, mentre Elmas potrebbe far rifiatare Zielinski. Davanti, Mertens al centro dell’attacco, reparto nel quale cerca spazio Lozano a discapito di Insigne. Le probabili formazioni: Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Falque, Pinamonti. All. Nicola Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Insigne. All. ... Leggi su 2anews

