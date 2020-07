Fernando Alonso torna in Formula 1, nella prossima stagione farà parte del team Renault: “Questa è la mia famiglia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La stagione di Formula 1 2021-22 sarà anche quella che segnerà il ritorno in pista di Fernando Alonso. A tre anni di distanza dall’addio al Circus, l’ex ferrarista siederà di nuovo alla guida di una delle scuderie che più di tutte hanno segnato la sua carriera, quella con la quale ha vinto due titoli mondiali: la Renault. Ad annunciarlo è stato il team francese sul proprio profilo Twitter: “Dato il forte legame storico ed emotivo tra la squadra e il pilota spagnolo, questa decisione è sia audace che significativa per il futuro”, si legge. Anche il pilota ha commentato il proprio ritorno: “La Renault è la mia famiglia“. Il 38enne spagnolo farà quindi coppia con Esteban Ocon a bordo della monoposto che già fu sua dal 2003 al 2006 e dal 2008 al 2009, prima dei quattro anni alla guida della ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySportF1 : FERNANDO ALONSO IS BACK! ?? Ufficiale l'accordo con la @RenaultF1Team: Fernando sarà al fianco di Esteban Ocon nel 2… - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE ?? La Renault annuncia il ritorno di Fernando Alonso ?? Il 38enne pilota spagnola tornerà a gareggiare… - SkySportF1 : Fernando Alonso story: i 2 Mondiali con la Renault, la Ferrari nel cuore. FOTO #SkyMotori #Formula1 #F1 - matteopittaccio : Sono felicissimo per il ritorno di Fernando Alonso, non posso negarlo. Tuttavia mi chiedo quali prospettive possa a… - Noovyis : (Fernando Alonso torna in Formula 1, nella prossima stagione farà parte del team Renault: “Questa è la mia famiglia… -