Fernando Alonso torna in F1: l’annuncio della Renault (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fernando Alonso è ufficialmente tornato. Il campione spagnolo prenderà parte alla stagione 2021 della F1 con il team Renault. L'annuncio è arrivato in questi minuti dopo che lo stesso pilota aveva dato diversi indizi. Fernando Alonso torna in F1: l’annuncio della Renault ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

