Enel, depositi doganali nelle aree non utilizzate delle centrali (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Realizzare una rete di depositi doganali nelle aree delle centrali elettriche secondo i principi dell’economia circolare. Con questo obiettivo Enel ha costituito una società per il recupero e la riconversione in Italia, di aree e strutture inutilizzate adiacenti alle centrali elettriche, situate nelle vicinanze di luoghi strategici come porti, aeroporti e interporti da destinare a deposito doganale per la logistica, la movimentazione e lo stoccaggio di merci. I primi due siti pilota potrebbero essere operativi a inizio 2021, con la collaborazione delle istituzioni locali, nelle aree della centrale Eugenio Montale a La ... Leggi su quifinanza

Affaritaliani : Enel costituisce società per creare depositi doganali in aree inutilizzate - GazzettadellaSp : Enel, una rete di depositi doganali nelle aree non utilizzate della centrale - BlitzQuotidiano : Enel riconverte alcune aree delle centrali elettriche in depositi doganali - ItaliaOggi : Enel riconverte alcune centrali elettriche a depositi doganali - socialmiliac : @EnelGroupIT riconverte alcune #centrali elettriche a #depositi #doganali -

