Edilizia, tecnici e costruttori in piazza a Napoli: settore in ginocchio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Imprenditori del settore edile e tecnici mercoledì scenderanno in piazza a Napoli per chiedere misure urgenti finalizzate a sostenere “un settore messo in ginocchio dal Covid prima e dalle istituzioni poi”. La manifestazione che si terrà in piazza del Plebiscito è stata promossa dall’Atc – l’Associazione tecnici e costruttori – che è stata costituita nei mesi scorsi, per dare voce ad un settore, come spiega il presidente Rossano Ricciardi, ” ormai dimenticato da tutti”. A giudizio di Atc le misure messe in campo dal governo “sono tardive, approssimative e insufficienti”. E il previsto “superbonus” al 110 per cento ... Leggi su ildenaro

Teano (Caserta) – I carabinieri forestali della stazione di Roccamonfina, coadiuvati da personale dell’Ufficio tecnico comunale di Teano, hanno effettuato un accertamento in un fondo agricolo situato ...

I droni della polizia locale di Milano per ispezionare lo stato dei tetti delle scuole: grazie a un accordo tra l'assessorato alla Sicurezza e quello all'Edilizia Scolastica sarà così possibile contro ...

