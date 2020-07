Duro colpo della Dda al clan Senese: in carcere anche il fratello della Cirinnà (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stefano Vladovich Claudio è tra i 28 finiti in manette. Dovrà rispondere di usura «Affari di famiglia» per il clan Senese. Ventotto arresti, 16 in carcere, 15 milioni di euro sequestrati. Non solo. In manette anche Claudio Cirinnà e suo figlio Riccardo. L'accusa? Usura. Il fratello della senatrice pd Monica, cognato del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, non è la prima volta che finisce nei guai. Nel 2015 è accusato di associazione a delinquere per traffico di carburante ed evasione delle accise tra Italia, Germania, Austria e Romania. Per mesi Cirinnà è alla macchia, nascosto in un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Ostia. Ora una nuova bufera per la madre del ddl sulle unioni civili. «Apprendo con amarezza e dolore che mio fratello sarebbe coinvolto in un'inchiesta giudiziaria - commenta la senatrice ... Leggi su ilgiornale

