Designazioni Serie A: gli arbitri dei match del 9 luglio

Sono stati resi noti gli arbitri per gli ultimi due match della 31ª giornata di Serie A in programma domani: Irrati a Verona-Inter Sono stati resi i noti gli arbitri dei gli ultimi due match della 31ª giornata di Serie A. Chiffi dirigerà Spal-Udinese mentre Irrati sarà a Verona per Verona-Inter.

SPAL – UDINESE Giovedì 09/07 h. 19.30
CHIFFI
SCHENONE – TOLFO
IV: AURELIANO
VAR: VALERI
AVAR: VALERIANI

H. VERONA – INTER Giovedì 09/07 h. 21.45
IRRATI
PASSERI – LO CICERO
IV: ROS
VAR: ORSATO
AVAR: CECCONI

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Venerdì 10 Luglio ...

