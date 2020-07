DAYDREAMER anticipazioni 13-17 luglio 2020: Can e Sanem litigano furiosamente (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le anticipazioni di DAYDREAMER – Le ali del sogno ritornano puntuali per raccontarci la trama delle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020, nelle quali vedremo Sanem litigare nuovamente con Can. Pare che i nostri due protagonisti non riescono proprio a superare le loro incomprensioni. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 alle 14.45! anticipazioni DAYDREAMER: Nihat, Muzzafer e Osman aprono un negozio insieme Puntata del 13 luglio. Sanem ha conosciuto Levent, il presidente di un’importante impresa di prodotti bio. Il manager è rimasto molto colpito dall’idea di Sanem ed ha deciso di utilizzarla per sponsorizzare i suoi prodotti. La giovane si sta ... Leggi su soaptvanticipazioni

