Coronavirus, risalgono i contagi: 15 decessi in 24 ore (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Torna a risalire i contagi da Coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore si sono registrati 193 nuovi casi contro i 138 del giorno prima. Di questi 71 sono in Lombardia, il 36,7% del totale, e 49 in Emilia Romagna: il totale aggiornato è di 242.149 casi totali. È quanto emerge dai dati quotidiani del ministero della Salute secondo i quali gli attualmente positivi sono scesi sotto i 14mila e ora sono 13.595, 647 in meno nelle ultime 24 ore. I guariti sono invece 193.640 con un incremento di 825. Quattro le Regioni che non fanno segnare nuovi casi: Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta e Molise, oltre alla provincia di Trento. I tamponi nelle ultime 24 ore sono 50.443, circa 7mila in più rispetto al giorno precedente. Dimezzate le vittime nelle ultime 24 ore con 15 decessi odierni a fronte ... Leggi su quifinanza

