Conduttrice in difficoltà, la mano tesa di Maurizio Costanzo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maurizio Costanzo non si tira in dietro davanti alla difficoltà di una collega Conduttrice, ecco come la difende dalle critiche. Fonte foto: GettyImages“‘Sta mano poesse fero e poesse piuma”, la frase di Mario Brefa tratta dal film Bianco, Rosso e Verdone è adatta a raccontare la penna di Maurizio Costanzo. Regista, conduttore, autore, sceneggiatore, giornalista e chi più ne ha, più ne metta, il matador della televisione italiana è sempre attento a quello che succede nel mondo dello spettacolo. Giudice e giuria nella sua rubrica è lui a battere le sentenze, così se la sua mano è stata “fero” nei confronti di Flavio Briatore per difendere ... Leggi su chenews

