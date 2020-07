Azzolina: "Sì a test sierologici su tutto il personale scolastico" (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Accolgo con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Una misura da me caldeggiata che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il Ministero della salute, per definire modalità e tempistiche”.CoSì la ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina in VII commissione al Senato dopo l’audizione del 1° luglio sulle iniziative di competenza del ministero connesse all’emergenza epidemiologica covid-19 e sull’avvio del prossimo anno scolastico.“A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero, avremo garantito l’immissione in ruolo di 78 mila docenti. E’ un grande risultato, che ci consentirà di dare stabilità ad un gran numero di docenti e di garantire la ... Leggi su huffingtonpost

Così la ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina in VII commissione al Senato dopo l’audizione del 1° luglio sulle iniziative di competenza del ministero connesse all’emergenza epidemiologica covid-19 ...

Scuola: Azzolina, con i concorsi 78mila docenti in ruolo

"A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero, avremo garantito l'immissione in ruolo di 78 mila docenti. E' un grande risultato, che ci consentirà di dare stabilità ad un gran nume ...

