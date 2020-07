Assunzioni record nella scuola: 80mila posti in più a settembre (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’annuncio della ministra Azzolina. Ma molte graduatorie sono vuote e rischiamo il boom di supplenti: si va verso 200-250mila contratti a tempo determinato Leggi su ilsole24ore

Era dai tempi della Buona Scuola che le assunzioni di docenti non superavano le 80mila ... E il prossimo anno rischiamo di ritrovarci con un record di supplenti. Già prima del Covid-19 molte stime ...

A settembre 90 mila docenti precari e 250 mila supplenze annuali, Anief: un record che non ci possiamo permettere

A ciò si accompagna anche la possibilità di assunzione di organici del personale docenti e ... avremo 90 mila docenti precari” e 250 mila supplenze annuali complessive: un record che non ci “possiamo ...

