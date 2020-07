Albano Carrisi, incontro da sogno: qual è la coppia più bella? (Di mercoledì 8 luglio 2020) La bella Loredana Lecciso pubblica su Instagram una foto con Albano Carrisi, ma la coppia non è sola nello scatto: visita a sorpresa, il post fa il pieno di like Loredana Lecciso e Albano Carrisi (fonte foto: Instagram, @loredanalecciso )Fa sognare tutti i tantissimi fan e follower su Instagram, una straordinaria foto postata sul social dalla bella Loredana Lecciso: in sua compagnia c’è Albano Carrisi ed un altro personaggio, insieme alla moglie, molto amato dal pubblico. Se in questi giorni si parla molto della famiglia Carrisi soprattutto per quanto riguarda la bella Jasmine, la figlia di Albano e Loredana che vola sempre più in alto sebbene abbia deciso di rinunciare al proprio cognome, ecco che la showgirl pugliese pubblica una foto che fa sognare i fan. La coppia formata dalla splendida Loredana e dal cantautore di Cellino San Marco, ... Leggi su chenews

